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'da güneşli havanın keyfini turistler çıkardı

'nın ilçesinde, koronavirüs kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında, güzel havanın keyfini turistler çıkardı. Koronavirüs denetimlerini sürdüren polis ekipleri ise, 32 kişiye kısıtlamayı ihlalden ceza uyguladı.i.

Bodrum'da güneşli havanın keyfini turistler çıkardı
DHA

13.02.2021, 17:32

Hava sıcaklığının 19, deniz suyu sıcaklığının 18 derece ölçüldüğü Bodrum'da, hafta sonu kısıtlamasının ilk gününde sahiller, turistlere kaldı.

Kumbahçe, Gümbet ve Paşatarlası sahili yakınlarındaki otellerde konaklayan turistlerden bazıları denize girdi, bazıları ise güneşlenmeyi tercih etti.

Bol bol fotoğraf da çeken turistler, sessizliğin, güneşin ve sahilin keyfini çıkardı. Denetimlerini sürdüren polis ekiplerinin ise 32 kişiye kısıtlamayı ihlalden ceza uyguladığı öğrenildi.

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