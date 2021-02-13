Kick boks sporcusu Betül'den haber alınamıyor

Muğla’nın Milas ilçesinde kick boks sporcusu 14 yaşındaki Nesibe Betül Tüysüz'den 13 gündür haber alınamıyor. Polis ekipleri, kayıp kız çocuğunun bulunması için arama çalışması başlattı, ancak şu ana kadar sonu alınamadı.

Milas'ta annesi ve 2 erkek kardeşiyle yaşayan, babası Antalya'da çalışan kick boks sporcusu Nesibe Betül Tüysüz, 1 Şubat'ta evinden ayrıldı, bir daha da kendisinden haber alınamadı. Endişelen annesi Derya Tüysüz (36), Milas İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek kayıp başvurusu yaptı. Polis ekipleri, kayıp kız çocuğunun bulunması için arama çalışması başlattı, ancak şu ana kadar sonu alınamadı.



Antalya'da makine operatörü olarak çalışan Caner Tüysüz (38), "Kızım dönmeyince eşim kayıp ihbarında bulunmuş. Bunun üzerine sosyal medya hesabı üzerinden kızımla konuştum. Bana sen gelirsen, ben eve dönerim diye mesaj attı. Ben de durum üzerine Milas'a geldim. Bana 'geldiğini ispatla' dedi. Otogardan fotoğraf attım. Fotoğraf attıktan sonra beni sosyal medyadan engelledi. Telefonuna cevap vermiyor. Haber alamıyorum. Tanıdığı arkadaşlarına sordum, evlerine gittim, belki oradadır diye. Ama kimsenin haberi yok, endişeliyim. Kızımı görenlerin Allah rızası için durumu emniyete bildirmelerini rica ediyorum" diye konuştu.