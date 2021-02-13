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Muğla'da çalıntı araçları satan çeteye operasyon düzenlendi

Muğla'nın Ortaca ilçesinde, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, çalıntı araçların motor ve şase numaralarını değiştirerek sattıkları öne sürülen 11 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, 257 bin TL, şasesi değiştirilmiş birçok araç ile ruhsatsız av tüfeği ve çok sayıda materyal ele geçirildi.