İl Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü ve Ortaca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Dalaman, Ortaca ve Köyceğiz ilçelerinde, çalıntı araçların motor ve şase numaralarının değiştirilerek, piyasaya sürüldüğü ihbarı üzerine harekete geçti.
Muğla'nın Ortaca ilçesinde, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, çalıntı araçların motor ve şase numaralarını değiştirerek sattıkları öne sürülen 11 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, 257 bin TL, şasesi değiştirilmiş birçok araç ile ruhsatsız av tüfeği ve çok sayıda materyal ele geçirildi.
13.02.2021, 23:20
İl Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü ve Ortaca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Dalaman, Ortaca ve Köyceğiz ilçelerinde, çalıntı araçların motor ve şase numaralarının değiştirilerek, piyasaya sürüldüğü ihbarı üzerine harekete geçti.
Muğla'da çalıntı araçları satan çeteye operasyon düzenlendi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.