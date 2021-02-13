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Haberler Muğla Muğla'da çalıntı araçları satan çeteye operasyon düzenlendi

'da çalıntı araçları satan çeteye operasyon düzenlendi

'nın ilçesinde, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, çalıntı araçların motor ve şase numaralarını değiştirerek sattıkları öne sürülen 11 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, 257 bin TL, şasesi değiştirilmiş birçok araç ile ruhsatsız av tüfeği ve çok sayıda materyal ele geçirildi.

Muğla'da çalıntı araçları satan çeteye operasyon düzenlendi
DHA

13.02.2021, 23:20

İl Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü ve Ortaca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Dalaman, Ortaca ve Köyceğiz ilçelerinde, çalıntı araçların motor ve şase numaralarının değiştirilerek, piyasaya sürüldüğü ihbarı üzerine harekete geçti.

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