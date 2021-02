Oğlu askere gidince yerine annesi doğalgaz tesisatçısı oldu

13 yıldır doğalgaz tesisatçılığı yapan Abdullah Çetin, büyük oğlunun askere gitmesinden sonra çalışacak usta bulamayınca 6 yıl önce eşine iş teklif etti. 4 çocuk annesi Hülya Çetin, eşinin teklifini kabul ederek meslekte ilerleyerek kaynak yapıyor, spiral kullanıyor, petek montajı yapıyor ve matkap kullanıyor.



İşleri gereği daha çok konutlara iş yaptıklarını söyleyen Hülya Çetin, ilk başlarda müşterilerinin yaptığı işi şaşırdığını, kadın olması nedeniyle ailelerin daha çok güven duyduğunu söyledi. 6 yıldır işini severek yaptığını açıklayan Hülya Çetin, ilk aşlarda yaptığı işten dolayı bazılarınca yadırgandığını ifade etti.





'KADIN İSTERSE HER ŞEYİ BAŞARIR"

Muğla'ya Konya'dan 6 yıl önce geldiklerini belirten Hülya Çetin, "Eşim önce oğlumla beraber çalışıyordu. Oğlumun askerliği çıktı ve askere gitti. Eşim yanında çalıştıracak insan bulamadı. Beraber çalışalım dedi. Ben de çalışmayı seven birisiyim ve çalışalım dedim. Önceleri başarabilir miyim, başaramaz mıyım diye tereddüt içinde kaldım. Ama kadın istedikten sonra her şeyi yapar. Beraber çıktık bu yıla. Çok sayıda müşterilerimiz oldu. Gittiğimiz yerlerde biraz yadırgandık. 'Kadın bu işi yapar mı ağır bir iş, 'ağır bir iş' Ama biz her işin üstesinden geldik ve başardık. 6 senedir de beraber çalışıyoruz eşimle. Çok memnunum ve severek yapıyorum" dedi.





"EŞİM EN BÜYÜK DESTEKÇİM"

Hülya Çetin'in eşi Abdullah Çetin, şu anda en büyük destekçisinin eşi olduğunu belirterek, "En büyük oğlum askere gittiğinde çalıştıracak doğru düzgün bir eleman yoktu. Eşimde biraz çalışma tecrübesi olduğu için 'benimle çalışmak ister misin' diye sordum. Teklif benden gitti. O da kırmadı beni. Beraber 6 yıldır devam ediyoruz. Şu an benim en büyük destekçim tesisatta. Her türlü işi yapabiliyor benimle" dedi.





"MÜŞTERİLER ŞAŞIRIYOR"

Doğalgaz tesisat işi yapmak için gittikleri evlerde zaman zaman işverenlerin şaşkınlık yaşadığını belirten Abdullah Çetin, "Şaşkınlık yaşayabiliyorlar bazen. İlk başta üzerindeki kıyafetler nedeniyle erkek zannediyorlar. Daha sonra bayan olduğunu görünce şaşkınlık yaşıyorlar. Matkap kullanması, kaynak yapması, petek asması, petek montajı yapmasını gördükleri zaman bir şaşkınlık yaşıyorlar" dedi.