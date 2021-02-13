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Şampiyon kick boksçu Nesibe 10 gündür kayıp

'nın Milas ilçesinde annesiyle yaşayan 14 yaşındaki Türkiye 3'üncüsü kick boks sporcusu 'den 10 gündür haber alınamıyor.

Şampiyon kick boksçu Nesibe 10 gündür kayıp

13.2.2021

Milas'ta annesi Deriha Topal ile yaşayan genç sporcu, 10 gün önce kayıplara karıştı. Kızına ulaşamayan anne, durumu Antalya'da oturan babası Caner Tüysüz'e söyledi. Baba Tüysüz de Milas'a gelerek anne Topal ile birlikte Milas Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı'na kayıp başvurusunda bulundu.

SOSYAL MEDYADAN YAZMIŞ
Güvenlik güçleri kick boksta birçok derecesi bulunan ve Türkiye üçüncüsü olan Tüysüz'ün bulunması için çalışma başlatırken, anne ve babası da sokak sokak kızlarını aramaya başladı. Kızının sosyal medyadan kendisine yazdığını söyleyen Caner Tüysüz, "Kızım ortadan kaybolduktan sonra iki kez sosyal medyadan Milas'a gelmem için mesaj yazdı. Hemen Antalya'dan Milas'a geldim ve kendisine haber verdim. Bu defa hiç cevap vermeden beni engelledi" dedi. Kızının telefonunun kapalı olduğunu söyleyen baba, "Kızıma ulaşamıyoruz. Görenlerin emniyet güçlerine bildirmelerini rica ediyorum" diye konuştu.

VOLKAN YILDIZ

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