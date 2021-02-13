Haberler Muğla Tersaneden yükselen duman itfaiyeyi alarma geçirdi

Tersaneden yükselen duman itfaiyeyi alarma geçirdi

Tersaneden yükselen dumanı göre tekne yangını için ihbarda bulundu. Muğla'nın Fethiye ilçesinde, tersanede işçiler tarafından yakılan ateşin dumanı itfaiye ve polis ekiplerini harekete geçirdi.