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Haberler Muğla Tersaneden yükselen duman itfaiyeyi alarma geçirdi

Tersaneden yükselen duman itfaiyeyi alarma geçirdi

Tersaneden yükselen dumanı göre tekne yangını için ihbarda bulundu. 'nın ilçesinde, tersanede işçiler tarafından yakılan ateşin dumanı itfaiye ve polis ekiplerini harekete geçirdi.

Tersaneden yükselen duman itfaiyeyi alarma geçirdi
AA

13.02.2021, 13:27

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, tersanede işçiler tarafından yakılan ateşin dumanı itfaiye ve polis ekiplerini harekete geçirdi.

Karagözler Mahallesi'ndeki tersaneden duman yükseldiğini görenler, "tekne yangını" ihbarında bulunarak yardım istedi.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Ekipler, işçilerin tahta parçası ve işe yaramayan malzemeleri yaktığını belirledi.

Ateş, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

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