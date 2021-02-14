Muğla’da yaşlı kadın yangın kurbanı oldu

Muğla'nın Milas ilçesinde evde çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti. Boğaziçi Mahallesi'nde yalnız yaşayan Saniye Jale Karslı'nın (71) evinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Söndürülen yangında, evdeki Karslı'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Karslı'nın cenazesi, incelemenin ardından otopsi için 75. Yıl Milas Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

■ VOLKAN YILDIZ