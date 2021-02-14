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Haberler Muğla Pınar Gültekin cinayetinde yeni gelişme! Katil Metin Avcı'nın eşi de...

Pınar Gültekin cinayetinde yeni gelişme! Katil Metin Avcı'nın eşi de...

’nın ilçesinde erkek arkadaşı tarafından Karabağlar Yaylasındaki bağ evinde öldürüldükten sonra varile konulması sonrası yakılan ve üzerine beton dökülen Pınar Gültekin cinayetinin 3’üncü duruşması yarın (Pazartesi) yapılacak. Gültekin cinayet duruşmasında sanık Avcı’nın boşanma aşamasında olduğu eşi dinlenecek.

Pınar Gültekin cinayetinde yeni gelişme! Katil Metin Avcı'nın eşi de...

14.02.2021, 16:16

Muğla 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde ikinci duruşmada Pınar Gültekin'in babası Sıddık Gültekin tarafından reddi hakim talebinde bulunulmuştu. İkinci duruşmada Pınar Gültekin'in arkadaşı Ceren Tunç'un tanık olarak dinlendiği sırada Pınar Gültekin'in babası Sıddık Gültekin sinirlenerek duruşma salonunu terk etmişti.

Ceren Tunç'un mahkemede verdiği ifadede katil zanlısı Cemal Metin Avcı'dan Pınar Gültekin'in tehditle para aldığına yönelik iddiası sonrası baba mahkeme başkanının tanığı yönlendirdiğini ileri sürmüş ve ardından reddi hakim talebinde bulunması üzerine duruşma sonlandırılmıştı.



Muğla 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesinde yarın (Pazartesi) yapılacak üçüncü duruşmada Cemal Metin Avcı'nın boşanma aşamasında olduğu eşi Eda Avcı dinlenecek. Duruşmada ayrıca Pınar Gültekin'in ölümünün sebebi ve zamanına ilişkin adli tıp raporu okunacak.

Duruşmaya Pınar Gültekin'in babası Sıddık Gültekin, annesi Şefika Gültekin de katılacak.

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