Pınar’ı diri diri yakmış

Muğla'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in öldürülmesine ilişkin hazırlanan Adli Tıp Raporu'na göre, katil Cemal Metin Avcı'nın Pınar Gültekin'i diri diri yaktığı ortaya çıktı. Muğla'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in (27) cesedini varil içinde yaktıktan sonra üzerine beton döken Cemal Metin Avcı (32) ile kardeşi Mertcan Avcı'nın yargılanmasına devam edilecek olan üçüncü duruşma bugün yapılacak.

HAYATTAYKEN YAKMIŞ

Duruşmada okunacak Adli Tıp Raporu'na göre katil Cemal Metin Avcı'nın, Pınar Gültekin'i yaşıyorken yaktığı ortaya çıktı. Pınar Gültekin cinayetine ilişkin Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 4 Ocak 2021 tarihinde görülen duruşmada hareketli anlar yaşanmıştı. Tanıkların dinlenmesi sırasında baba Sıddık Gültekin ayağa kalkıp, "Bu duruşma benim için bitmiştir" diyerek, salonu terk etti ve ailenin reddi hakim talebi nedeniyle mahkeme davayı 15 Şubat'a ertelemişti. Duruşmada Mertcan Avcı'nın cinayet günü olay yerindeyken aradığı kız arkadaşı ve Cemal Metin Avcı'nın eşi Eda Avcı da dinlenecek.





KATİLİN EŞİ DE DİNLENECEK

MUĞLA 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün yapılacak üçüncü duruşmada Cemal Metin Avcı'nın boşanma aşamasında olduğu eşi Eda Avcı dinlenecek. Duruşmada ayrıca Pınar Gültekin'in ölümünün sebebi ve zamanına ilişkin adli tıp raporu okunacak. Duruşmaya Pınar Gültekin'in babası Sıddık Gültekin, annesi Şefika Gültekin de katılacak.

Ferdi YAVUZ