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Haberler Muğla Datça'da tarihi eser operasyonu: 1 gözaltı

'da tarihi eser operasyonu: 1 gözaltı

'nın ilçesinde, polisin düzenlediği operasyonda 1 kişi gözaltına alındı. Aramada, döneme ait olduğu belirlenen, topraktan yapılma 30 santimetre yükseklik ve 30 santimetre eninde bir çömlek ile bir yağ kandili ele geçirildi.

Datça'da tarihi eser operasyonu: 1 gözaltı
DHA

16.02.2021, 19:21

Datça İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, ilçede yapılan kaçak kazılar sonucu çıkarılan tarihi eserlerin satılmaya çalışıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Datça Cumhuriyet Savcılığı'ndan alınan iznin ardından şüpheli E.G.'nin (30) evinde arama yapıldı.

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Aramada, Helenistik döneme ait olduğu belirlenen, topraktan yapılma 30 santimetre yükseklik ve 30 santimetre eninde bir çömlek ile bir yağ kandili ele geçirildi. Olayla ilgili E.G., gözaltına alındı. Ele geçirilen tarihi eserler ise Marmaris Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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