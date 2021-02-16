  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Muğla Muğla merkezli operasyon! 33 eve baskın düzenlendi

merkezli operasyon! 33 eve baskın düzenlendi

Son dakika... merkezli kaçakçılığı ve izinsiz kazı operasyonunda 33 adreste arama yapılıyor. Operasyon kapsamında gözaltı çalışmaları devam ediyor.

Muğla merkezli operasyon! 33 eve baskın düzenlendi
AA

16.02.2021, 11:22

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı ve izinsiz kazı yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Yetkili makamlardan izin almadan kazı yaparak çıkarttıkları tarihi eser niteliğindeki objeleri yasa dışı yollardan pazarladığı belirlenen gruba yönelik harekete geçildi.

Muğla merkezli Denizli ve İzmir'de belirlenen 33 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Şüphelilerin adreslerindeki aramada, çok sayıda tarihi eser niteliği taşıyan obje, ruhsatsız av tüfeği ve tabanca ile çok sayıda dedektör ele geçirildi.

Operasyon kapsamında gözaltı çalışmaları devam ediyor.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Muğla merkezli operasyon! 33 eve baskın düzenlendi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.