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Haberler Muğla Yatağan’da sıkışmalı trafik kazası meydana geldi

’da sıkışmalı trafik kazası meydana geldi

’nın ilçesinde meydana gelen trafik kazasında araç içinde sıkışan vatandaş itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. İki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada iki kişi de hafif sıyrıklarla kurtuldu.

Yatağan’da sıkışmalı trafik kazası meydana geldi
İHA

16.02.2021, 19:56

Yatağan Milas karayolu üzerinde Yatağan Bozüyük Mahalle muhtarı Ahmet Yanmadık'ın kullandığı 48 NA 888 plakalı araç ile içerisinde Murat Balkan ve Orçun Alper'in bulunduğu 06 EF 0830 plakalı aracın çarpışması sonucu meydana gelen kaza sonrası Muğla 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verildi.

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