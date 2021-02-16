Haberler Muğla Yatağan’da sıkışmalı trafik kazası meydana geldi

Yatağan’da sıkışmalı trafik kazası meydana geldi

Muğla’nın Yatağan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında araç içinde sıkışan vatandaş itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. İki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada iki kişi de hafif sıyrıklarla kurtuldu.