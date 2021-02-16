Yatağan Milas karayolu üzerinde Yatağan Bozüyük Mahalle muhtarı Ahmet Yanmadık'ın kullandığı 48 NA 888 plakalı araç ile içerisinde Murat Balkan ve Orçun Alper'in bulunduğu 06 EF 0830 plakalı aracın çarpışması sonucu meydana gelen kaza sonrası Muğla 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verildi.
Yatağan’da sıkışmalı trafik kazası meydana geldi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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