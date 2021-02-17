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'u vurdu! Ağaçlar ve elektrik direkleri devrildi

'nın ilçesinde kuzey yakasından başlayan ve saatteki hızı gece 80 km’ye ulaşan kuvvetli fırtınaya dayanamayan onlarca ağaç kırıldı, elektrik direkleri devrildi.

Bodrum'u fırtına vurdu! Ağaçlar ve elektrik direkleri devrildi
İHA

17.02.2021, 15:25

Bodrum'da dün sabah başlayan ve gittikçe kuvvetini arttıran fırtına nedeniyle birçok ağaç kırıldı, elektrik direkleri devrildi. Saatteki hız 80 kilometreye kadar ulaşan kuvvetli fırtına gece şiddetini arttırarak devam etti. Fırtına nedeniyle Gündoğan balıkçı barınağına bağlı Emekli isimli balıkçı kayığı fırtınadan dolayı akünün şase yapması nedeniyle küçük çaplı yangın paniği yaşandı. Yangın büyümeden balıkçılar tarafından yangın tüpleriyle müdahale edildi. Gündoğan, Torba, Türkbükü ve Gümüşlük sahil şeritlerinde ise dalgaların boyu 2 metreye ulaştı.

Gece geç saatlerde Yalıkavak Mahallesi'nde ana yol üzerine devrilen limon servi ağacı ile Bahçelievler Mahallesi Beyoğlu Caddesi'nde yola devrilen ağaç yapılan müdahalelerle kaldırıldı. Gümbet Mahallesi, Cevat Şakir Mahallesi ve Yahşi Mahallesi'nde devrilen ağaçlar, Bitez Mahallesi Pınarlı Caddesi'ndeki elektrik ve telefon direkleri yıkıldı.

Yıkılan direkleri için yol güvenlikleri alındıktan sonra iş makinesi yardımıyla kaldırıldı. Belediye ekipleri, fırtına nedeniyle Karabağ Mahallesi'nde devrilen zeytin ağacı ve diğer bölgelerde kaybedilen ağaçların yerine, ağaç ve fidan dikim çalışmaları gerçekleştiriyor.

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