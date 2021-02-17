Bodrum'u fırtına vurdu! Ağaçlar ve elektrik direkleri devrildi

Bodrum'da dün sabah başlayan ve gittikçe kuvvetini arttıran fırtına nedeniyle birçok ağaç kırıldı, elektrik direkleri devrildi. Saatteki hız 80 kilometreye kadar ulaşan kuvvetli fırtına gece şiddetini arttırarak devam etti. Fırtına nedeniyle Gündoğan balıkçı barınağına bağlı Emekli isimli balıkçı kayığı fırtınadan dolayı akünün şase yapması nedeniyle küçük çaplı yangın paniği yaşandı. Yangın büyümeden balıkçılar tarafından yangın tüpleriyle müdahale edildi. Gündoğan, Torba, Türkbükü ve Gümüşlük sahil şeritlerinde ise dalgaların boyu 2 metreye ulaştı.

Gece geç saatlerde Yalıkavak Mahallesi'nde ana yol üzerine devrilen limon servi ağacı ile Bahçelievler Mahallesi Beyoğlu Caddesi'nde yola devrilen ağaç yapılan müdahalelerle kaldırıldı. Gümbet Mahallesi, Cevat Şakir Mahallesi ve Yahşi Mahallesi'nde devrilen ağaçlar, Bitez Mahallesi Pınarlı Caddesi'ndeki elektrik ve telefon direkleri yıkıldı.

Yıkılan direkleri için yol güvenlikleri alındıktan sonra iş makinesi yardımıyla kaldırıldı. Belediye ekipleri, fırtına nedeniyle Karabağ Mahallesi'nde devrilen zeytin ağacı ve diğer bölgelerde kaybedilen ağaçların yerine, ağaç ve fidan dikim çalışmaları gerçekleştiriyor.

