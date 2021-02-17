Asılsız ruhsat iddiasına yalanlama

CHP Fethiye İlçe Başkanı Mehmet Demir'in, Köyceğiz'deki doğal SİT alanı Sandras Dağı'ndaki Gökçeova Göleti yakınındaki Olivin Maden Ocağı için arama ruhsatı verildiği, 33 bin ağacın kesileceğini ve 11 ton patlayıcı kullanılacağı iddiasına yalanlama geldi.

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Demir'in, "Sandras Dağı'nda başlayacak çalışmalardan çıkan duman ve kullanılacak zehirli maddeler çevre ve doğanın yanı sıra Muğla turizmine darbe vuracak. İzin vermeyeceğiz" sözlerini hatırlatan AK Parti Köyceğiz İlçe Başkanı Mehmet İlhan, "Hem Orman Genel Müdürlüğü, hem Çevre ve Şehircilik Bakanlığı hem de bizler defalarca belgelerle açıkladığımız halde CHP'liler halkı yanlış bilgilendiriyor" dedi. Gökçeova Göleti ile ilgili Orman Bölge Müdürlüğü'nün mesire alanı projesi başlattığını söyleyen ve yapılan açıklamalara rağmen CHP'lilerin ikna olmadığını kaydeden İlhan, "Söz konusu şirket 2019'da 16 bin 850 metrekarelik maden işletme ve altyapı tesisi için sahayı büyütmek için müracaat yaptı. Ancak Orman İşletme Müdürlüğü olumsuz rapor verdi. CHP'li arkadaşlar hala konuyu çarpıtıyor. Söz konusu şirketin ruhsat süresi Nisan'da bitiyor ve uzatılmayacak" ifadelerini kullandı.

■ ADEM ÜLKER