Haberler Muğla Tarihi eser operasyonunda 3 de maymun da ele geçirildi

Tarihi eser operasyonunda 3 de maymun da ele geçirildi

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde, polisin bir bağ evine düzenlediği operasyonda tarihi eserlerle birlikte beslenmesi ve sahiplenilmesi yasak olan 'Rhesus' cinsi 3 maymun ele geçirildi. Operasyonda 1 kişi gözaltına alınırken, maymunlar ise Doğa Koruma ve Milli Parklar Muğla Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.