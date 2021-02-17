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Haberler Muğla Tarihi eser operasyonunda 3 de maymun da ele geçirildi

Tarihi eser operasyonunda 3 de maymun da ele geçirildi

'nın ilçesinde, polisin bir bağ evine düzenlediği operasyonda tarihi eserlerle birlikte beslenmesi ve sahiplenilmesi yasak olan 'Rhesus' cinsi 3 maymun ele geçirildi. Operasyonda 1 kişi gözaltına alınırken, maymunlar ise 'ne teslim edildi.

DHA

17.02.2021, 13:47

Muğla İl Emniyeti Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, istihbarat çalışmasıyla Köyceğiz'de yaşayan H.Ç.'nin elindeki tarihi eserleri piyasaya süreceği bilgisine ulaştı.

Bunun üzerine H.Ç.'nin evine dün operasyon düzenlendi. Evdeki aramada, çok sayıda tarihi objenin yanı sıra, 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu'na göre 'yırtıcı hayvan' sınıfına girdiği için evde beslenmesi ve sahiplenilmesi yasak olan 'Rhesus' cinsi 3 maymuna el konuldu.

Gözaltına alınan H.Ç.'nin polisteki işlemleri sürerken, maymunlar ise Doğa Koruma ve Milli Parklar Muğla Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

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