Bodrum üç şüpheli ölümü konuşuyor!

KULOĞLU EVİNDE ÖLDÜ

Bodrum Gölköy'de, ünlü bir market zincirinin mağaza müdürü olan 37 yaşındaki Dehan Aydın, işe gitmeyince arkadaşları kendisini telefonla aradı. Aydın'ın telefonlara cevap vermemesi üzerine evine giden iş arkadaşları, genç kadını yalnız yaşadığı dairede el ve ayak bilekleri kesilmiş halde buldu. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 ekipleri, Dehan Aydın'ın öldüğünü tespit etti.

Bodrum Bardakçı'da bir sitede yaşayan Anadolu Afrika Ülkeleri Dostluk, İşadamları ve Sanayiciler Derneği (ADASİD) Başkanı Levent Kuloğlu, yakınları tarafından evde hareketsiz halde bulundu. Eve çağrılan polis ekipleri, Kuloğlu'nun hayatını kaybettiğini tespit etti.

KONTAŞ OTOMOBİLİNDE

Kızılağaç mahallesinde evli ve bir çocuk babası, 42 yaşındaki denizci Nevzat Kontaş, aracında ölü bulundu. Vatandaşların ihbarıyla gelen sağlık ekipleri, Kontaş'ın öldüğünü ancak üzerinde darp veya başka bir saldırı izi bulunmadığını belirledi. Ölümleri şüpheli bulunan 3 kişinin cenazeleri, kesin ölüm sebeplerinin anlaşılması için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.