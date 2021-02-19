  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Muğla Bodrum üç şüpheli ölümü konuşuyor!

üç şüpheli ölümü konuşuyor!

'da isimli kadın el ve ayak bilekleri kesilmiş halde, ADASİD Başkanı Levent Kuloğlu evinde, denizci da aracında ölü olarak bulundu. Bodrumlular üç iş insanının ölüm haberiyle büyük korku ve şaşkınlık yaşadı.

Bodrum üç şüpheli ölümü konuşuyor!

19.2.2021

KULOĞLU EVİNDE ÖLDÜ
Bodrum Gölköy'de, ünlü bir market zincirinin mağaza müdürü olan 37 yaşındaki Dehan Aydın, işe gitmeyince arkadaşları kendisini telefonla aradı. Aydın'ın telefonlara cevap vermemesi üzerine evine giden iş arkadaşları, genç kadını yalnız yaşadığı dairede el ve ayak bilekleri kesilmiş halde buldu. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 ekipleri, Dehan Aydın'ın öldüğünü tespit etti.

Bodrum Bardakçı'da bir sitede yaşayan Anadolu Afrika Ülkeleri Dostluk, İşadamları ve Sanayiciler Derneği (ADASİD) Başkanı Levent Kuloğlu, yakınları tarafından evde hareketsiz halde bulundu. Eve çağrılan polis ekipleri, Kuloğlu'nun hayatını kaybettiğini tespit etti.

KONTAŞ OTOMOBİLİNDE
Kızılağaç mahallesinde evli ve bir çocuk babası, 42 yaşındaki denizci Nevzat Kontaş, aracında ölü bulundu. Vatandaşların ihbarıyla gelen sağlık ekipleri, Kontaş'ın öldüğünü ancak üzerinde darp veya başka bir saldırı izi bulunmadığını belirledi. Ölümleri şüpheli bulunan 3 kişinin cenazeleri, kesin ölüm sebeplerinin anlaşılması için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Bodrum üç şüpheli ölümü konuşuyor! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.