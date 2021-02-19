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Haberler Muğla Narkotik ekipleri suçlulara göz açtırmıyor

Narkotik ekipleri suçlulara göz açtırmıyor

Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği 4 ay süren projeli çalışma kapsamında 7 ayrı ikamete uyuşturucu operasyonu düzenledi.

Narkotik ekipleri suçlulara göz açtırmıyor
İHA

19.02.2021, 17:43 Güncelleme Tarihi: 19.02.2021, 17:43

Muğla'nın Marmaris ilçesinde sabah saatlerinde eş zamanlı operasyonda İçmeler, Armutalan, Beldibi, Kapalıçarşı, Tepe Mahallelerinde olmak üzere 7 farklı adrese operasyon düzenledi.



Yapılan operasyonda 1 adet otomatik av tüfeği, 0.33 gram esrar, 7.08 gram kenevir tohumu, 2 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı , 1 adet kurusıkı tabanca ve fişekleri,1.24 gram tütünle karışık esrar, 2 adet hassas terazi ele geçirildi. Operasyonda 12 kişi hakkında işlem yapılırken, adli makamlara sevk edilen S.K. ve M.S isimli şüpheliler tutuklandı.

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