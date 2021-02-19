Sokak köpeği faciası! Çığlık çığlığa yardım istedi

Edinilen bilgiye göre, Menteşe İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı trafik timleri sorumluluk bölgesinde devriye görevi yürütürken Yeşilyurt Köprü mevkiine geldiklerinde yardım çığlığı duydu. Yeşilyurt Mahallesine yaklaşık 1 kilometre uşaklıkta yol kenarından gelen sesler üzerine sesin geldiği yönde arama yapan Jandarma trafik ekipleri, bir vatandaşın kurt köpeği ile boğuşmasını gördü.





Jandarma trafik timleri kurt köpeği ile boğuşan ve elleri kanayan vatandaşı kurt köpeğinden kurtardı. Muğla 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi vererek olay yerine 112 ambulans ekibi istediler. Jandarma timleri yine 112 çağrı merkezinden Büyükşehir Belediyesi Geçici Havyan Barınağından da ekip isteyerek kurt köpeği barınak yetkililerine teslim edildi. Köpeğin tasmalı olduğu ve bağlı bulunduğu ipi kopararak kaçtığı belirlendi.





Kurt köpeğin saldırdığı Cüneyt Meral isimli vatandaş 112 acil sağlık ambulans ekiplerine teslim edilirken, Muğla Eğitim ve Araştırma hastanesinde tedavi altına alındı.

Aç kalan kurt öyle bir şey yaptı ki... Kameraya böyle yakalandı