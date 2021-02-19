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Haberler Muğla Yayaya çarpan motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Yayaya çarpan motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

’de motosikletiyle genç bir kadına çarpan 24 yaşındaki kaldırıldığı hastanede öldü. Çarptığı ise tedavi altına alındı.

Yayaya çarpan motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

19.2.2021

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, 24 yaşındaki Anıl Çayan, kullandığı motosikletiyle, yaya Hatice Gül'e çarptı. Kazada yola savrularak ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Anıl Çayan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, çarptığı kadın ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından tedavi altına alındı.

İKİSİ DE YERE SAVRULDU

Kaza, Fethiye'nn Kesikkapı mahallesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Anıl Çayan'ın kullandığı 48 AED 413 plakalı motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan Hatice Gül'e hızla çarptı. Çarpmanın etkisiyle Hatice Gül yere yığıldı, sürücü Çayan ise savrularak kafasını beton asfalta çarptı.

Kask takmadığı belirlenen Çayan başından ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptıkları Anıl Çayan ve çarptığı Hatice Gül ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kafasından yaralanan ve çok kan kaybeden Anıl Çayan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, diğer yaralı Gül'ün ise hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Murat YALÇIN

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