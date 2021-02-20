  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Muğla Bodrum'da sahte rapor ve reçeteyle uyuşturucu satarken yakalandılar

'da sahte rapor ve reçeteyle satarken yakalandılar

'nın ilçesinde, sahte rapor ve reçetelerle eczanelerden sentetik ecza hapı olarak bilinen madde alıp, sattıkları belirlenen 5 şüpheli, polisin operasyonuyla yakalanarak gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, 1850 adet uyuşturucu hap ile çok sayıda sahte reçete ve rapor ele geçirildi.

Bodrum'da sahte rapor ve reçeteyle uyuşturucu satarken yakalandılar
DHA

20.02.2021, 19:45

Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, 5 şüphelinin sahte rapor ve reçetelerle eczanelerden aldıkları sentetik ecza hapı olarak bilinen uyuşturucu maddeleri sattıkları bilgisi üzerine harekete geçti.

Ekipler, Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde şüphelilerin adreslerine operasyon düzenledi. Adreslerde yapılan aramada, 1850 adet uyuşturucu hap ve çok sayıda sahte reçete ve rapor ele geçirildi.

Gözaltına alınan A.T., H.K., N.B., Z.K. ve M.Y. hakkında, 'Uyuşturucu Ticareti Yapma', kamu kurum ve kuruluşlarını zarara uğratacak şekilde 'Nitelikli Dolandırıcılık ve Resmi Belgede Sahtecilik' suçlarından işlem yapıldı. Şüphelilerin emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Bodrum'da sahte rapor ve reçeteyle uyuşturucu satarken yakalandılar haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.