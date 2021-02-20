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Haberler Muğla Bodrum’un cennet koyu halka açılıyor

’un cennet koyu halka açılıyor

Ankara’da Çevre ve Şehircilik Bakanı ’la görüşen AK Parti İlçe Başkanı Osman Gökmen’e milletvekilleri ve eşlik etti..

Bodrum’un cennet koyu halka açılıyor

20.2.2021

Bodrum AK Parti İlçe Başkanı Osman Gökmen, Ankara ziyareti sonrası Göltürkbükü'nde bulunan cennet koyuna halk plajı yapılacağı müjdesini verdi. Ankara'da Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'la görüşen İlçe Başkanı Osman Gökmen'e Muğla milletvekilleri Yelda Erol Gökcan ve Mehmet Yavuz Demir eşlik etti. Bodrum'la ilgili sorunları dile getirdiklerini belirten Gökmen, yaptığı açıklamada, "Öncelikle cennet koyunun halk plajı yapılacağı müjdesini vermek istiyoruz. Ayrıca tekne bağlama ve turizm amaçlı iskelelere yeni düzenleme yapılacak. Bir önemli haber de; Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Bodrum Belediyesi zulmü altında bulunan denizcilerimiz ve tekne sahipleri için bakanlığımızla gerekli çalışmalara başlandı. Detayları en yakın zamanda Bodrumlu hemşerilerimizle paylaşacağız" dedi.

TUBA AYHAN

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