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Haberler Muğla Kovid-19 tedbirleri ve trafik kuralları denetiminde ceza yağdı

Kovid-19 tedbirleri ve trafik kuralları denetiminde ceza yağdı

'nın Ortaca ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine ve trafik kurallarına uymadıkları belirlenen 114 kişiye 41 bin 652 lira ceza uygulandı. Uygulamada 18 araç trafikten men edildi, aranan 13 kişi yakalandı.

Kovid-19 tedbirleri ve trafik kuralları denetiminde ceza yağdı
AA

20.02.2021, 18:30 Güncelleme Tarihi: 20.02.2021, 18:31

İl Jandarma Komutanlığına bağlı 54 ekip, 215 personelin katılımıyla Kovid-19 denetimi yaptı.

İl Emniyet Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekiplerinin de destek verdiği denetimlerde Kovid-19 tedbirlerine ve trafik kurallarına uymayan 114 kişiye 41 bin 652 lira ceza kesildi.

Uygulamada 18 araç trafikten men edildi, aranan 13 kişi yakalandı. Kaçak alkol ve uyuşturucu ile 2 ruhsatsız tüfeğin de ele geçirildiği uygulamada 3 şüpheli gözaltına alındı.

Ekipler, maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına riayet edilmesi konusunda uyarıda bulundu.

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