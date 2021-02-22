Bariyerin saplandığı araçta iki ağır yaralı

Afyon Dinar'da kontrolden çıkarak bariyere çarpan araçta sıkışan iki kişi kurtarma ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarıldı. Ağır yaralanan iki kişi tedavi altına alındı. Kaza, Antalya karayolu üzerinde Dinar girişinde meydana geldi. Orhan Gül (45) idaresindeki 48 AFC 095 plakalı otomobil kavşakta önüne çıkan köpeğe çarpmamak için sürücüsünün direksiyonu kırmasıyla kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Bariyerin adeta ok gibi saplandığı otomobilde bulunan sürücü ile Aydın Derya Kücükoğlu (50) yaralanarak sıkıştı. Dinar Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların durumlarının ciddiyetini koruduğu belirtildi.

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