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Haberler Muğla Çukur yine can aldı

Çukur yine can aldı

Çukur yine can aldı

22.2.2021

Muğla Milas'ta oyun oynarken tuvalet çukuruna düşen ve ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Akkovanlık mahallesinde bir evin bahçesinde oynayan 3 yaşındaki Fırat Bıçak, tuvalet giderlerinin döküldüğü çukura düştü. Diğer çocukların haber vermesiyle durumu öğrenen baba Nail ve anne Nida Bıçak çifti, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirerek yardım istedi

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Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, çukurdan çıkarılan çocuğu ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye sevk etti. Bıçak ailesinin 3 çocuğundan en küçüğü olan Fırat Bıçak, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Muğla'da son bir ayda bir çocuk ve bir kadın da benzer şekilde çukura düşerek hayatını kaybetmişti. Yatağan'da 3 Şubat'ta, fosseptik çukuruna düşen Suriyeli ailenin 2.5 yaşındaki çocukları Ahmed Alhammuh hastanede, 10 Şubat'ta da evlerinin önündeki müştemilatın içindeki kuyuya düşen 95 yaşındaki Fatma Tekin olay yerinde hayatını kaybetmişti.

VOLKAN YILDIZ

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