Çukur yine can aldı

Muğla Milas'ta oyun oynarken tuvalet çukuruna düşen ve ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Akkovanlık mahallesinde bir evin bahçesinde oynayan 3 yaşındaki Fırat Bıçak, tuvalet giderlerinin döküldüğü çukura düştü. Diğer çocukların haber vermesiyle durumu öğrenen baba Nail ve anne Nida Bıçak çifti, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirerek yardım istedi

BENZER ÖLÜMLER OLDU

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, çukurdan çıkarılan çocuğu ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye sevk etti. Bıçak ailesinin 3 çocuğundan en küçüğü olan Fırat Bıçak, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Muğla'da son bir ayda bir çocuk ve bir kadın da benzer şekilde çukura düşerek hayatını kaybetmişti. Yatağan'da 3 Şubat'ta, fosseptik çukuruna düşen Suriyeli ailenin 2.5 yaşındaki çocukları Ahmed Alhammuh hastanede, 10 Şubat'ta da evlerinin önündeki müştemilatın içindeki kuyuya düşen 95 yaşındaki Fatma Tekin olay yerinde hayatını kaybetmişti.

VOLKAN YILDIZ