Engellilerin engelini gezilerle kaldırıyor

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Görevlisi Ali Yiğit Kocabıçak, Kaymakamlık'tan aldığı özel izinle her hafta dört engelli bireyi kendi aracıyla gezmeye götürüyor. Kocabıçak, engelli bireylerin hayatlarını kolaylaştırmak, kültürel açıdan kendilerini geliştirmelerini desteklemek ve daha sosyal olmaları için çaba gösteriyor. Kocabıçak, pandemi sürecinde daha zor bir dönem geçiren engellileri kendi aracıyla evlerinden alarak seyahate götürüyor. Kocabıçak, yaşam felsefesi olarak hayatta imkansız hiçbir şey yoktur görüşü ile hareket ediyor ve pandemiden dolayı yapılan kısıtlamaların, faydalı olmaya engel olamayacağı düşüncesiyle bu projeyi hayata geçirdiğini söylüyor.

HER HAFTA 4 KİŞİ

1 aydır engellileri gezmeye götüren Kocabıcak, "Bir günde 4 kişi olmak üzere toplamda 13 farklı özel gereksinimli bireyle üç hafta sosyal etkinlik gerçekleştirdik. Belki de en mutlu olanlar engelli bireylerin aileleridir. Pandemide birçok sosyal faaliyetten mahrum kalan çocuklarının haftada bir gün de olsa sosyal bir ortamda yer almaları onları oldukça mutlu ediyor" dedi.

FERDİ YAVUZ