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Haberler Muğla Minik Mustafa tekerlekli sandalyesine kavustu

Minik Mustafa tekerlekli sandalyesine kavustu

Minik Mustafa tekerlekli sandalyesine kavustu

22.2.2021

Aydın Germencik'te kas hastası 3 yaşındaki Mustafa Duru'nun yürüteç ve mikro tekerlekli sandalye hayali, Yeni Asır'ın haberiyle gerçekleşti. Haberimizin ardından toplanan 45 bin lira ile minik Mustafa'ya yürüteç ve tekerlekli sandalye alındı. Germencikli Muhammet ve Yüksel Duru çifti, oğulları Mustafa'nın 6 aylıkken boynunu tutamadığını fark etti. Ege Üniversitesi Hastanesi'nde çocuğun kas hastalığı olduğu tespit edildi. Mustafa'ya gerekli olan engelli yürüteci ile mikro tekerlekli sandalye alınması için başlatılan kampanya sonrasında hayırseverlerden destek yağdı. Bir ayda gereken para toplanırken, Mustafa yürüteç ve engelli sandalyesine kavuştu.

KAZIM YÖRÜKCE

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