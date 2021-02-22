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Haberler Muğla Muğla'da eşini balyozla öldürdüğü iddia edilen zanlı tutuklandı

'da eşini balyozla öldürdüğü iddia edilen zanlı tutuklandı

'nın ilçesinde eşini başına balyozla vurarak öldürdüğü iddiasıyla adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

Muğla'da eşini balyozla öldürdüğü iddia edilen zanlı tutuklandı
AA

22.02.2021, 16:58

İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde oluşturulan ekibin yaptığı çalışmalar sonucu yakalanan şüpheli A.T'nin işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "kasten öldürmek" suçundan tutuklandı.

Olay
İddiaya göre, Hacıveliler Mahallesi'nde yaşayan Feride T. (72) ile eşi A.T. (71) arasında 20 Şubat'ta belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıkmış, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.T, eline geçirdiği balyozla Feride T'nin başına vurarak kaçmıştı.

Feride T. hayatını kaybederken Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekibi zanlıyı evine 7 kilometre uzaklıktaki dağlık ve ormanlık arazide gözaltına almıştı.

A.T'nin aynı gün engelli kızı Ö.T. (50) ile de kavga ederek onu darbettiği ve psikolojik sorunlarının bulunduğu ileri sürülmüştü.

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