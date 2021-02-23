Ölüm aylığını tatilde yemiş!

Muğla Fethiye'de 7 aylık hamile eşini, hayat sigortası yaptırdıktan sonra kayalıklardan iterek ölümüne sebep olduğu iddiasıyla tutuklanan Hakan Aysal'ın lüks tatil fotoğraflarının ardından, SGK'dan maaş almaya başladığı da ortaya çıktı. Aysal'ın sosyal medya hesaplarında eşiyle tek kare fotoğrafı bulunmazken, başka kadınlarla olaydan sonra paylaştığı fotoğraflara tepki yağdı.

ARAŞTIRIP İPTAL ETTİRECEK

Fethiye Kelebekler Vadisi'nde 18 Haziran 2018'de 7 aylık hamile eşi Semra Aysal'ı kayalıklardan iterek ölümüne sebep olduğu gerekçesiyle tutuklanan Hakan Aysal'ın kendisine SGK'dan maaş bağlattığı ortaya çıktı. Semra Aysal'ın ağabeyi Naim Yolcu, "Kardeşimin 2 bin iş günü sigortası vardı. Olaydan 2 ay sonra Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) giderek eş durumundan maaş almaya başlamış. Hem krediyi hem de maaşı nerelerde harcadığı da ortada" dedi. Naim Yolcu, SGK'ya giderek konuyu araştıracağını ve eğer iptal edilebiliyorsa iptal ettirmek için girişimde bulunacağını söyledi.

SIRTI DÖNÜKKEN İTİLMİŞ

Bilirkişi raporunda Semra Aysal'ın uçuruma itildiğinin anlaşıldığını dile getiren ağabey Naim Yolcu, "Kardeşim düştükten 150 metre sonra kayalara çarpmış, son parçası da 250 metre aşağıda bulunmuş. Eğer kendi düşseydi yuvarlanırdı ve bir yerlere sürtünürdü, tutunmaya çalışırdı. Sırtı dönükken uçuruma itildiği anlaşılıyor. Bu da şunu gösteriyor. Hakan kardeşimi yüzü kendine dönükken itse kendisini de uçuruma çekeceğini düşünmüş" diye konuştu.

TATİL VE KARİYER EĞİTİMİ

Eşine çektirdiği 190 bin lira kredi ile hem yurtdışında hem de yurtiçinde 17 il ve 30 ilçede tatil yaptığı ortaya çıkan Aysal'ın sosyal medya hesabından sık sık yaşam koçluğu eğitimi veren firmadan kariyer eğitimi aldığı ortaya çıktı. Ülkenin farklı noktalarından oldukça neşeli pozlar paylaşan Aysal'a tepki yağdı.

Hamile eşi Semra Aysal'ı kayalıklarda itip öldürmüştü! Katil cinayetten sonra şehir şehir gezip tatil yapmış

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI:

BİR KERE BİLE YAS TUTMAMISSIN



EŞİYLE tek kare fotoğraf paylaşmayan Aysal'ın fotoğraflarına, "Koğuşta gezersin şimdi", "Karınla bile demek istemiyorum. Zavallı kadını ve bebeği aşağı attıktan sonra gelen parayla mı geziyorsun?", "Nasıl da ittim, Kimse anlamadı, paraları da yiyorum diyordun değil mi? Devlet bu işte, uyur gibi yapar, şafakta basar", "Karısıyla tek fotosu bile yok. Bir kere bile yas tutmamışsın sosyopat katil", "İnsan çocuğunu ve eşini para için katleder mi ya? Allah belanı versin senin" şeklinde çok sayıda yorum yapıldı.

ADEM ÜLKER