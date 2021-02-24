Eşi Semra Aysal'ı uçurumdan atıp öldüren eşi maaşını bağlatıp VİP uçmuş!

Son dakika haberi: Hakan Aysal Fethiye Ağır Ceza Mahkemesi'nde ceza alırsa, bugüne kadar aldığı tüm maaşlar devlet tarafından faiziyle geri alınacak. Ayrıca Aysal'ın cenaze töreninden 2 gün sonra veraset ilam belgesini çıkarmak için sulh hukuk mahkemesine başvurduğu öğrenildi. SABAH'ın ulaştığı dilekçede Aysal'ın, "Geriye sağ eşi ben Hakan Aysal mirasçı olarak kaldım. Başka da mirasçıları yoktur" yazdığı görüldü.

İşte çarpıcı son dakika gelişmesinin detayları;

MAHKEMEDE BAŞVURMADIĞINI SÖYLEMİŞTİ

Acılı ağabey Naim Yolcu, "Hakan cenazemiz defnedildikten 2 gün sonra veraset ilam belgesini çıkarabilmek için mahkemeye başvurmuş. Mahkemede veraset ilam belgesi için başvurmadığını söylemişti. Bu dilekçe de onun yine yalan söylediğini belgeliyor. Bu belgeyi mahkemeye delil olarak sunacağız.

Daha ilk günlerden paranın peşine düştüğü apaçık ortada. Ayrıca SGK'ya başvurarak kardeşim üzerinden ölüm aylığı bağlatmış. Bu maaşı hala alıyor. Bu bizim zorumuza gidiyor. Mahkeme sonuçlandıktan sonra bu maaşın kesilmesi için gerekli girişimlerde bulunacağız" diye konuştu.

KAYALIKLARDAN İNERKEN VİDEOSU ÇIKTI!

Öte yandan olayın yaşandığı 18 Haziran 2018'de Fethiye Kelebekler Vadisi'ne gelen tatilciler tarafından çekilen manzara fotoğraflarında tesadüfen Hakan Aysal ile eşi Semra Aysal kayalıklardan aşağı inerken yer aldı. Fotoğraflarda 7 aylık hamile Semra Aysal'ın kayalıklardan aşağı inerken ne kadar zorlandığı görülüyor.

VİDEO ÇEKENLER "BİRİ BİRİNİ ATACAK" DİYOR

Adeta oturarak aşağı inmeye çalışan Semra Aysal, olacaklardan habersiz ölüme giderken eşi Hakan Aysal'ın elini tuttuğu da görülüyor. Tatilci ailenin hatıra için video çektiği anlarda, "Ya bu adam kadını aşağı atacak, ya da bu kadın adamı aşağı atacak" şeklindeki konuşmalar görüntülerde yer alıyor.

İstanbul'da yaşayan 7 aylık hamile olan 32 yaşındaki muhasebeci Semra Aysal, 18 Haziran 2018'de 40 yaşındaki eşi Hakan Aysal ile birlikte tatile gittiği Kelebekler Vadisi'nde 300 metrelik uçuruma düşerek ölmüştü. Hakan Aysal eşinin fotoğraf çektirirken düştüğünü iddia etmiş, ancak kendisinin öldürdüğü ortaya çıkmıştı.

Eşini 400 bin liralık ferdi kaza sigortasının parasını alabilmek için öldürdüğü ortaya çıkan Aysal, 21 Kasım 2020'de tutuklanmış ve hakkında "tasarlayarak öldürmek"ten ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle iddianame hazırlanmıştı. Ölümünden önce eşinin adına 119 bin lira kredi çeken Aysal, cinayetten sadece 2 ay sonra geçtikten sonra çektiği krediyle Türkiye turuna çıkmış, şehir şehir gezmişti. 2.5 yıl süren Türkiye turunun yanı sıra Özbekistan'a gidip lüks otelde konaklamıştı. İlk kez SABAH'ın 'Katil tatilde' haberiyle ortaya çıkardığı ayrıntılar büyük ses getirmişti.

İLK İŞ OLARAK SGK'YA BAŞVURMUŞ

Paranın peşinden koşan Aysal'ın eşini öldürdükten sonra ilk iş olarak SGK'ya başvurduğu ortaya çıktı. Eşinin vefatının üzerinden 13 gün geçtikten sonra SGK 1 Temmuz 2018'den itibaren Aysal'a 757 lira ölüm aylığı bağladı. Aysal'ın öldürdüğü eşi üzerinden 2.5 yıldır bu maaşı aldığı öğrenildi. Hakan Aysal yargılandığı Fethiye Ağır Ceza Mahkemesi tarafından bir cezaya çarptırılsa, devlet yatırdığı tüm maaşları faiziyle geri isteyecek.

BUSİNESS CLASS UÇMUŞ

Özbekistan'ın başkenti Taşkent'e giderken 'business class' uçtuğu belirlendi. Aysal'ın cenaze töreninden 2 gün sonra veraset ilam belgesini çıkarmak için sulh hukuk mahkemesine başvurduğu öğrenildi. Başvuru belgesine SABAH ulaştı. Aysal'ın dilekçede, "Geriye sağ eşi ben Hakan Aysal mirasçı olarak kaldım. Başka da mirasçıları yoktur" yazdığı görüldü.

KATİL TESADÜFEN TATİLCİLERİN FOTOĞRAF KARESİNE GİRDİ

Öte yandan olayın yaşandığı 18 Haziran 2018'de Fethiye Kelebekler Vadisi'ne gelen tatilciler tarafından çekilen manzara fotoğraflarında tesadüfen Hakan Aysal ile eşi Semra Aysal kayalıklardan aşağı inerken yer aldı. Fotoğraflarda 7 aylık hamile Semra Aysal'ın kayalıklardan aşağı inerken ne kadar zorlandığı görülüyor. Adeta oturarak aşağı inmeye çalışan Semra Aysal, olacaklardan habersiz ölüme giderken eşi Hakan Aysal'ın elini tuttuğu da görülüyor. Tatilci ailenin hatıra için video da çektiği anlarda, "Ya bu adam kadını aşağı atacak, ya da bu kadın adamı aşağı atacak" şeklindeki konuşmalar görüntülerde yer alıyor.

HALA MAAŞ ALMASI ZORUMUZA GİDİYOR

Kardeşini kaybetmenin hala üzüntüsünü yaşayan acılı ağabey Naim Yolcu, "Ailecek hala kardeşimin vefatının üzüntüsünü yaşıyoruz. Hakan cenazemiz defnedildikten 2 gün sonra veraset ilam belgesini çıkarabilmek için mahkemeye başvurmuş. Mahkemede veraset ilam belgesi için başvurmadığını söylemişti. Aksine veraset ilam belgesi için bizim başvurduğumuz yalanını atmıştı. Bu dilekçe de onun yine yalan söylediğini belgeliyor. Bu belgeyi de mahkemeye delil olarak sunacağız.

Tıpkı 400 bin liralık ferdi kaza sigortasında olduğu gibi veraset ilam belgesini almak için mahkemeye gönderdiği dilekçede de 'tek varis benim' diye yazmış. Daha ilk günlerden paranın peşine düştüğü apaçık ortada. Ayrıca SGK'ya başvurarak kardeşim üzerinden ölüm aylığı bağlatmış. Bu maaşı hala alıyor. Bu bizim zorumuza gidiyor. Mahkeme sonuçlandıktan sonra bu maaşın kesilmesi için gerekli girişimlerde bulunacağız" diye konuştu.

ERKEKLER DE DUL MAAŞI ALABİLİYOR

Sigortalı çalışanın vefatı halinde geriye kalan yakınlarına ölüm aylığı ödemesi yapılıyor. Ölüm aylığı, ödemeyi alan kişiye göre dul ya da yetim maaşı olarak isimlendiriliyor.

İsminden dolayı dul maaşının sadece kadınlara verildiği yönünde yanlış bir düşünce bulunuyor. Fakat ölüm aylığı cinsiyet ayrımı yapılmaksızın ölen kişinin eşine, çocuklarına ya da anne ve babasına bağlanabiliyor. Erkeğin çalışması ya da emekli olması vefat eden eşinin maaşını almasını engellemiyor.

Hamile eşi Semra Aysal'ı kayalıklarda itip öldürmüştü! Katil cinayetten sonra şehir şehir gezip tatil yapmış