Fethiye’de tarihi eser operasyonu

Edinilen bilgiye göre, Fethiye Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı yaptığı öne sürülenlere yönelik çalışma başlattı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından araçla ilçe dışına çıkacaklarının anlaşılması üzerine kontrollü şekilde müdahale edildi. Otomobilde yapılan aramada, devlet ve kral isimleri şeklinde kategorize edilmiş 2 bin 551 sikke ile 63 tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 63 adet obje ele geçirildi. Operasyonda, birisi emekli polis, 2 şüpheli gözaltına alındı.