Milas Belediyesi’ne rüşvet operasyonu

Milas Belediye Başkanlığı Yapı Denetim biriminde çalışan bazı memurların, usulsüz yapıları rüşvet karşılığında görmezden geldiği bilgisi üzerine başlatılan çalışmada, suç unsuru deliller tespit edildi. Dün sabah saat 07.30'da eş zamanlı olarak başlatılan operasyonda, belediye personelleri H.G, A.F.A ve A.A ile müteahhit A.A evlerinde gözaltına alındı. Ayrıca A.F.A. isimli personelin evinde yapılan aramada 3.27 gram esrar, 12.14 gram kenevir tohumu, 8 kök kenevir ve kenevir yetiştirme düzeneği ele geçirildi. Zanlıların, "Rüşvet ve irtikap" suçlarından Cuma günü adliyeye sevk edileceği bildirildi.

VOLKAN YILDIZ