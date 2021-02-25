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Haberler Muğla Milas Belediyesi’ne rüşvet operasyonu

’ne rüşvet operasyonu

'da Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri tarafından, 'nin Yapı Denetim Birimi'ne rüşvet operasyonu yapıldı. Operasyonda belediye personelleri H.G, A.F.A ve A.A ile müteahhit A.A gözaltına alındı.

Milas Belediyesi’ne rüşvet operasyonu

25.2.2021

Milas Belediye Başkanlığı Yapı Denetim biriminde çalışan bazı memurların, usulsüz yapıları rüşvet karşılığında görmezden geldiği bilgisi üzerine başlatılan çalışmada, suç unsuru deliller tespit edildi. Dün sabah saat 07.30'da eş zamanlı olarak başlatılan operasyonda, belediye personelleri H.G, A.F.A ve A.A ile müteahhit A.A evlerinde gözaltına alındı. Ayrıca A.F.A. isimli personelin evinde yapılan aramada 3.27 gram esrar, 12.14 gram kenevir tohumu, 8 kök kenevir ve kenevir yetiştirme düzeneği ele geçirildi. Zanlıların, "Rüşvet ve irtikap" suçlarından Cuma günü adliyeye sevk edileceği bildirildi.

VOLKAN YILDIZ

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