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Haberler Muğla Deniz çekildi adacıklar oluştu

Deniz çekildi adacıklar oluştu

'nın Marmaris ilçesi ve kırsal mahallelerde deniz, her yıl olduğu gibi bu yıl da 50 santim ile 1.5 metre arasında çekildi. Denizin çekilmesiyle kısmi adacıklar oluşurken, iskelelerin temelleri açığa çıktı.

Deniz çekildi adacıklar oluştu

26.2.2021

Ortaya çıkan görüntüler, vatandaşlar da "Deprem mi olacak" korkusu yaratırken rahatlatan açıklama Jeofizik Yüksek Mühendisi Hakan Beyaz'dan geldi. Beyaz, "Bu çekilmeler deprem veya tsunami gibi belirtiler değildir. Marmaris'in jeofizik yapısı farklı olduğu için her yıl bu çekilmeleri göreceğiz" diye konuştu.

ADEM ÜLKER

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