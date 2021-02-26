Ortaya çıkan görüntüler, vatandaşlar da "Deprem mi olacak" korkusu yaratırken rahatlatan açıklama Jeofizik Yüksek Mühendisi Hakan Beyaz'dan geldi. Beyaz, "Bu çekilmeler deprem veya tsunami gibi belirtiler değildir. Marmaris'in jeofizik yapısı farklı olduğu için her yıl bu çekilmeleri göreceğiz" diye konuştu.
ADEM ÜLKER
Deniz çekildi adacıklar oluştu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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