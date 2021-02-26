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Haberler Muğla Mart kapıdan baktıracak!

Mart kapıdan baktıracak!

Mart kapıdan baktıracak!

26.2.2021

Yaklaşık bir haftadır devam eden sıcak hava yerini soğuk hava dalgasına bırakacak. Meteoroloji uzmanları tarafından yapılan son tahminlere göre 28 Şubat itibariyle yurt geneli yeni bir soğuk hava dalgasının etkisi altına girecek. Sıcaklıklarda yaşanan ani düşüşle birlikte İstanbul'da da yağmurlu havanın özellikle yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği, soğuk hava dalgasının Mart ayının ilk haftası boyunca devam edeceği tahmin ediliyor.

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