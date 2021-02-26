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Haberler Muğla Muğla'daki "rüşvet" operasyonunda 2 kişi tutuklandı

'daki "rüşvet" operasyonunda 2 kişi tutuklandı

'nın ilçesinde, usulsüz yapıların rüşvet karşılığında görmezden gelindiği iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlıdan 2'si tutuklandı. Milas Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince 24 Şubat'ta düzenlenen operasyonda belediye çalışanları H.G, A.F.A. ve A.A. ile müteahhit A.A'yı gözaltına alınmıştı.

Muğla'daki rüşvet operasyonunda 2 kişi tutuklandı
AA

26.02.2021, 17:33

Milas Belediye Başkanlığı Yapı Denetim Biriminde çalışan bazı memurların usulsüz yapıları rüşvet karşılığında görmezden geldiği iddiasıyla başlatılan soruşturmada gözaltına alınan 4 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan belediye çalışanı H.G. ve müteahhit A.A. nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Diğer 2 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Milas Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince 24 Şubat'ta düzenlenen operasyonda belediye çalışanları H.G, A.F.A. ve A.A. ile müteahhit A.A'yı gözaltına alınmıştı.

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