Uzaktan eğitim yakından dayak

Muğla'da öğretmenlik yapan İlknur Keskin ve ailesi, evde canlı ders sırasında çok ses çıkıyor gerekçesiyle komşuları tarafından darp edildi.

AMELİYAT EDİLECEK

Milas'ta Zekeriya Gümüşkesen Ortaokulu'nda Beden Eğitimi Öğretmenliği yapan İlknur Keskin, güvenlik görevlisi eşi Serkan Keskin ve evinde bulunan kız kardeşi Ceren Karaca ile anneleri Gülizar Karaca, komşuları olan 15 kişinin saldırısına uğradı. Eşinin eve geldiği sırada dışarıya 3 araba geldiğini belirten İlknur Keskin, dehşet anlarını, "Eşimin eve dönüşü sırasında 3 araba geldi. Arabadan inenler, 'Abimin canını sıkan sen misin?' diyerek saldırmaya başladılar. Ellerindeki zincir, muşta, çivili sopa ve musluk boruları ile saldırdılar. Eve kaçmak istediğimiz sırada zorla dışarıda tutularak darp edildik" diye anlattı. Şikayet üzerine polis olayla ilgili soruşturma başlatırken, olayda yaralanan öğretmen İlknur Keskin, eşi Serkan Keskin ile kız kardeşi Ceren Karaca, annesi Gülizar Karaca tedavi altına alındı. Kafasına dikiş atılan Serkan Keskin'in bacağından ameliyat olacağı öğrenildi.

'ŞİDDETİ KINIYORUZ'

Milas'ta faaliyet gösteren eğitim sendikaları temsilcileri ve Milas Milli Eğitim Müdürlüğü, ilçede görev yapan çok sayıda öğretmenin katılımı ile Atapark'ta ortak basın açıklaması yaptı. Bal, "Her geçen gün şiddetin farklı yüzleri ile karşılaşmaktayız. Bazen fiziksel, bazen psikolojik, bazen sesli, bazen sessiz halde karşımıza çıkmaktadır. Mağdur ise bazen sağlık çalışanı, bazen öğretmen, bazen kadın, bazen de çocuktur. Bugün de bu mağdur ilçemizdeki bu üzücü olayda olduğu gibi bir anne olan İlknur öğretmen olmuştur. Sevgi ile atan onlarca kalbe dokunurken de böyle bir olay yaşanması camiamızı derinden üzmüştür. Şiddetin her türlüsünü kınıyor ve eğitim çalışanları olarak toplumdan şiddetin kaldırılmasında yine en büyük görevin bizlere düştüğü bilinciyle; işimize dört elle sarılmaya devam ediyoruz" diye konuştu.

Volkan YILDIZ