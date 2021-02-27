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Haberler Muğla Bir hafta önce ölen babasının adını aldı

Bir hafta önce ölen babasının adını aldı

Bir hafta önce ölen babasının adını aldı

27.2.2021

MUĞLA Bodrum Kızılağaç'ta yaşayan evli ve bir çocuk babası 42 yaşındaki Nevzat Kontaş, 17 Şubat'ta evinin önünde odun kestiği sırada fenalaştı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Kontaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Kalp krizi sonucu öldüğü öğrenilen Kontaş'ın eşi Banu Kontaş, önceki gün dün erkek bebek dünyaya getirdi. Babasının ölümünden bir hafta sonra dünyaya gelen bebeğe Nevzat adı verildi. ■ ADEM ÜLKER
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