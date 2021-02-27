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Muğla'da çaldığı bisikletleri internetten satmaya çalışan şüpheli tutuklandı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde çaldığı bisikletleri internetten satmaya çalışan zanlı için operasyon düzenlendi. Güvenlik kamerası kayıtlarından kimliği belirlenen ve çalıntı bisikletleri internetten satmaya çalışan Z.Y, Bodrum ilçesinde bekçilik yaptığı şantiyede gözaltına alındı.