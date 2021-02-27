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'da çaldığı bisikletleri internetten satmaya çalışan şüpheli tutuklandı

'nın ilçesinde çaldığı bisikletleri internetten satmaya çalışan zanlı için operasyon düzenlendi. Güvenlik kamerası kayıtlarından kimliği belirlenen ve çalıntı bisikletleri internetten satmaya çalışan Z.Y, ilçesinde bekçilik yaptığı şantiyede gözaltına alındı.

Muğla'da çaldığı bisikletleri internetten satmaya çalışan şüpheli tutuklandı
AA

27.02.2021, 19:45

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede son günlerde 12 bisikletin çalınması üzerine çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası kayıtlarından kimliği belirlenen ve çalıntı bisikletleri internetten satmaya çalışan Z.Y, Bodrum ilçesinde bekçilik yaptığı şantiyede gözaltına alındı.

Şüphelinin verdiği adreste bulunan 10 bisiklet, sahiplerine teslim edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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