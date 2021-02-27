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'ın geri ittiği sığınmacıları kurtardı

'nın ilçesi açıklarında, ekipleri tarafından geri itilen 12 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarılarak kıyıya çıkarıldı.

Yunanistan'ın geri ittiği sığınmacıları Sahil Güvenlik kurtardı

27.02.2021, 08:31

İki gün önce Marmaris ilçesi Bozburun Mahallesi Yeşilova mevkii açıklarında, can salı içerisinde göçmenlerin olduğunu gören vatandaşlar durumu Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bildirdi.

İhbar üzerine, Sahil Güvenlik Marmaris Grup Komutanlığı ekipleri harekete geçti.

Can salının bulunduğu yere gelen ekipler, can salına yanaşarak aralarında kadın ve çocukların bulunduğu 12 düzensiz göçmeni kurtardı.

Kıyıya çıkartılan göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

Öte yandan, göçmenlerin üzerlerinde bulunan cep telefonu, para ve ziynet eşyaların Yunan Sahil güvenlik ekiplerince alınarak geriye itildikleri öğrenildi.

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