Bodrum'da ölü köpek balığı karaya vurdu

Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye gelen belediye ekiplerince öldüğü tespit edilen köpek balığı, sahilden kaldırıldı.

Yürüyüş yaparken köpek balığını fark eden Yüksel Okyay, köpek balığının cam göz cinsi olduğunu ve görünüş itibarıyla üzerinde yara izi bulunmadığını söyledi.