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'da ölü köpek balığı karaya vurdu

'nın ilçesinde, sahilde ölü köpek balığı bulundu. 'nde yürüyüşe çıkanlar, yaklaşık 1 metre uzunluğundaki köpek balığının sahile vurduğunu fark ettiler.

Bodrum'da ölü köpek balığı karaya vurdu
AA

28.02.2021, 21:12

Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye gelen belediye ekiplerince öldüğü tespit edilen köpek balığı, sahilden kaldırıldı.

Yürüyüş yaparken köpek balığını fark eden Yüksel Okyay, köpek balığının cam göz cinsi olduğunu ve görünüş itibarıyla üzerinde yara izi bulunmadığını söyledi.

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