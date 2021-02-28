  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Muğla Hem hırsızlar hem de vicdansız

Hem hırsızlar hem de vicdansız

Hem hırsızlar hem de vicdansız

28.2.2021

Muğla Marmaris'ten Yunan adalarına geçmek isteyen 12 Suriyeli göçmenin para ve ziynet eşyaları, Yunan Sahil Güvenlik ekipleri tarafından gasp edildi. Yunanlar, göçmenleri daha sonra Türk karasularına itti. Telefonları gasp edildiği için yardım isteyemeyen Suriyeliler, Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Suriyeliler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

■ ADEM ÜLKER

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Hem hırsızlar hem de vicdansız haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.