Hem hırsızlar hem de vicdansız

Muğla Marmaris'ten Yunan adalarına geçmek isteyen 12 Suriyeli göçmenin para ve ziynet eşyaları, Yunan Sahil Güvenlik ekipleri tarafından gasp edildi. Yunanlar, göçmenleri daha sonra Türk karasularına itti. Telefonları gasp edildiği için yardım isteyemeyen Suriyeliler, Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Suriyeliler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

■ ADEM ÜLKER