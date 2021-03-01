Muğla’da yılın ilk orman yangını

Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde Seydikemer Sarıyer Mahallesi Dolaşma Mevkiinde zirai alandaki otları temizlemek için yakılan ateş, rüzgarın da etkisi ile ormanlık alana sıçradı. Alevlerin ormanlık alanda büyümesi üzerine Muğla 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verildi.





Olay yerine çok sayıda Büyükşehir Belediyesi Seydikemer İtfaiye Grup amirliğine bağlı ekip sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışması sonrası yağın kontrol altına alındı. İtfaiye ekipleri yanan sahada soğutma çalışmasını sürdürüyor.