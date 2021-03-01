  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Muğla Muğla’da yılın ilk orman yangını

’da yılın ilk

’da yılın ilk ilçesinde çıktı. Zirai alanda başlayan yangın ormana sıçrarken, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Muğla’da yılın ilk orman yangını
İHA

01.03.2021, 11:47

Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde Seydikemer Sarıyer Mahallesi Dolaşma Mevkiinde zirai alandaki otları temizlemek için yakılan ateş, rüzgarın da etkisi ile ormanlık alana sıçradı. Alevlerin ormanlık alanda büyümesi üzerine Muğla 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verildi.



Olay yerine çok sayıda Büyükşehir Belediyesi Seydikemer İtfaiye Grup amirliğine bağlı ekip sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışması sonrası yağın kontrol altına alındı. İtfaiye ekipleri yanan sahada soğutma çalışmasını sürdürüyor.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Muğla’da yılın ilk orman yangını haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.