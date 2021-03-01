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Haberler Muğla Yunanlıların denize bıraktığı 32 mülteciyi Türk Sahil Güvenliği kurtardı

Yunanlıların denize bıraktığı 32 mülteciyi Türk Sahil Güvenliği kurtardı

Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 32 düzensiz göçmen ekipleri tarafından kurtarıldı. Sahil güvenlik ekipleri uzun süre açık denizde aç susuz kalan düzensiz göçmenlere battaniye ve kumanya dağıttı.

Yunanlıların denize bıraktığı 32 mülteciyi Türk Sahil Güvenliği kurtardı
İHA

02.03.2021, 00:30

Yunanistan adalarına geçiş yapan 32 düzensiz göçmen Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından lastik bota bindirilerek Türk karasularına itilerek lastik bot içinde adeta ölüme terk ettiler.

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