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Yunanlıların denize bıraktığı 32 mülteciyi Türk Sahil Güvenliği kurtardı

Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 32 düzensiz göçmen Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Sahil güvenlik ekipleri uzun süre açık denizde aç susuz kalan düzensiz göçmenlere battaniye ve kumanya dağıttı.