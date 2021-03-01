Yunanistan adalarına geçiş yapan 32 düzensiz göçmen Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından lastik bota bindirilerek Türk karasularına itilerek lastik bot içinde adeta ölüme terk ettiler.
Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 32 düzensiz göçmen Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Sahil güvenlik ekipleri uzun süre açık denizde aç susuz kalan düzensiz göçmenlere battaniye ve kumanya dağıttı.
02.03.2021, 00:30
Yunanistan adalarına geçiş yapan 32 düzensiz göçmen Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından lastik bota bindirilerek Türk karasularına itilerek lastik bot içinde adeta ölüme terk ettiler.
Yunanlıların denize bıraktığı 32 mülteciyi Türk Sahil Güvenliği kurtardı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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