5 aylık bebegini çöp tesisine attı

MUĞLA'NIN Marmaris ilçesindeki Katı Atık Ayrıştırma Tesisi'nde çalışan işçiler, çöp ayrıştırma bandı üzerinde bebek cesedi buldu.

5 aylık olduğu belirlenen kız bebeği kimin çöpe attığına yönelik soruşturma başlatan Jandarma ekipleri, çevredeki güvenlik kameraları ile hastaneleri araştırarak sonuca ulaştı. Yapılan araştırmada K.G. isimli bir kadının Marmaris Devlet Hastanesi'nde düşük yaptığı bilgisine ulaşıldı. Gözaltına alınan K.G'nin ifadesinde, düşük yaptığını, bebeği de çöpe kendisinin attığını itiraf ettiği öğrenildi.

■ FERDİ YAVUZ