  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Muğla Muğla Valisi açıkladı: Kıyı Kenar Kanunu'na aykırı ve kaçak yapıların tümü yıkılacak

Valisi açıkladı: 'na aykırı ve kaçak yapıların tümü yıkılacak

Valisi Orhan Tavlı, "Muğla’da imara aykırı ve kaçak yapılarla mücadelemiz kesintisiz devam edecek." dedi. Tavli, ""Tarihi yapıların korunması ve kültür turizmine kazandırılması amacıyla Valilik Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığınca gerekli çalışmalara başlanacak" dedi.

Muğla Valisi açıkladı: Kıyı Kenar Kanunu'na aykırı ve kaçak yapıların tümü yıkılacak

03.03.2021, 13:43

Muğla Valisi Tavlı, Marmaris ilçesinde Bozburun Yarımadası, Yeşilova ve Hisarönü Körfezleri, Söğüt, Selimiye ve Orhaniye mahallelerinde denizden Sahil Güvenlik botu ile inceleme ve denetimlerde bulundu.

Marmaris koylarındaki Kıyı Kenar Kanunu'na aykırı ve kaçak yapıları yerinde tespit eden Tavlı ilgililerden bilgi aldı.

Kanuna aykırı, imarsız ve kaçak yapıların yıkımına yönelik girişim başlatılması talimatı veren Tavlı bölgedeki tarihi yapıları da inceledi.

Vali Orhan Tavlı, "Tarihi yapıların korunması ve kültür turizmine kazandırılması amacıyla Muğla Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığınca gerekli çalışmalara başlanacak. Marmaris'teki eşsiz koyların kaçak ve imara aykırı yapılarla kirletilmesine müsaade etmeyeceğiz. Muğla'da imara aykırı ve kaçak yapılarla mücadelemiz kesintisiz devam edecek. İl genelinde ekiplerimiz saha çalışmalarını titizlikle sürdürüyor." ifadesini kullandı.

Tavlı'ya denetimleri sırasında, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yusuf Kenan Topçu, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, Marmaris Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanı Kıdemli Binbaşı Süleyman Ercan ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ömür Özdil eşlik etti.

Datça'da imara aykırı binaların yıkımına devam ediliyor

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Muğla Valisi açıkladı: Kıyı Kenar Kanunu'na aykırı ve kaçak yapıların tümü yıkılacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.