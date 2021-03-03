Muğla Valisi açıkladı: Kıyı Kenar Kanunu'na aykırı ve kaçak yapıların tümü yıkılacak

Muğla Valisi Tavlı, Marmaris ilçesinde Bozburun Yarımadası, Yeşilova ve Hisarönü Körfezleri, Söğüt, Selimiye ve Orhaniye mahallelerinde denizden Sahil Güvenlik botu ile inceleme ve denetimlerde bulundu.

Marmaris koylarındaki Kıyı Kenar Kanunu'na aykırı ve kaçak yapıları yerinde tespit eden Tavlı ilgililerden bilgi aldı.

Kanuna aykırı, imarsız ve kaçak yapıların yıkımına yönelik girişim başlatılması talimatı veren Tavlı bölgedeki tarihi yapıları da inceledi.

Vali Orhan Tavlı, "Tarihi yapıların korunması ve kültür turizmine kazandırılması amacıyla Muğla Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığınca gerekli çalışmalara başlanacak. Marmaris'teki eşsiz koyların kaçak ve imara aykırı yapılarla kirletilmesine müsaade etmeyeceğiz. Muğla'da imara aykırı ve kaçak yapılarla mücadelemiz kesintisiz devam edecek. İl genelinde ekiplerimiz saha çalışmalarını titizlikle sürdürüyor." ifadesini kullandı.

Tavlı'ya denetimleri sırasında, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yusuf Kenan Topçu, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, Marmaris Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanı Kıdemli Binbaşı Süleyman Ercan ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ömür Özdil eşlik etti.

Datça'da imara aykırı binaların yıkımına devam ediliyor