Ağlara led ışık takılacak Carettalar kurtulacak

MUĞLA Dalyan'daki Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER) tarafından deniz kaplumbağalarının balıkçılık faaliyetleri ile etkileşimlerini anlayabilmek için Ege ve Akdeniz bölgelerindeki kıyı balıkçılarıyla görüşmeler başlatıldı. Proje ile carettaların ağlara daha çok nerelerde takıldığı tespit edilecek ve ağlara takılmalarının önüne geçmek için önlemler alınacak. Ardından balıkçı ağlarına led ışık takılacak, böylece carettalar ağlara yaklaşmayacak. Trol teknelerindeki ağlara ise kapı yapılacak.

■ ADEM ÜLKER