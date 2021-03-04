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'da tarihi eser operasyonu!

'nın ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı yaptığı öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.

Muğla'da tarihi eser operasyonu!

04.03.2021, 17:31

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, F.E'nin elindeki tarihi eserleri satmaya çalıştığı bilgisi üzerine harekete geçti. Şüphelinin Cumhuriyet ve Ekşiliyurt mahallelerindeki ev ve eklentilerinde yapılan aramada 10 sikke, heykel, 24 tarihi eser olduğu değerlendirilen obje, Osmanlı mührü, gözyaşı şişesi, 2 değerli taş, eski dönemlere ait kılıç, bıçak, ruhsatsız av tüfeği, kurusıkı tabanca ele geçirildi. Tarihi eserler Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

F.E'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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