Muğla’nın dev projesi usulsüz çıktı

Muğla Vergi Mahkemesi, CHP'li Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin şoför esnafından aldığı plaka devir, güzergah, araç uygunluk ve çalışma izin belgelerinden ücret almasının kanuna aykırı olduğuna hükmederek, ücretlerin yasal faizi ile birlikte iadesine karar verdi. Belediyenin il genelinde 10 bin şoför esnafına yaklaşık 700 milyon lira ödeyeceği öğrenildi.



BİN ADET DAVA AÇILDI

Muğla'da görev yapan avukatlar Kazım Eren ve Canan Alkan Kesici'nin verdiği hukuk mücadelesi zaferle sonuçlandı. İki avukatın Muğla Vergi Mahkemesi'nde açtığı bin dava sonucunda, Muğla Büyükşehir Belediye'sinin Ulaşımda Dönüşüm projesi kapsamında 2015 yılından bu yana il genelinde faaliyet gösteren S-BB-TM plakalı dolmuşlardan aldığı plaka devir, güzergah, çalışma ve araç uygunluk izin belgeleri ücretlerinin yasaya aykırı olarak tahsil edildiği ve davacılara yasal faizleri ile beraber iade edilmesine karar verdi.



HAKSIZ VE HUKUKSUZ

Muğla Vergi Mahkemesi, Davalı Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin meclis kararı alarak bu ücretlerin ödenmesine karar veremeyeceği, Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin bugüne kadar haksız ve hukuka aykırı olarak bu paraları tahsil ettiği, bu sebeple de ilgililere bu ödeme-lerin yasal faizi ile birlikte iade-sine karar verdi. Muğla Vergi Mahkemesi'nde avukatların uzun uğraş ve çalışmaları sonucun-da açılan 1000 dava neticesinde 1 Ocak 2021 tarih itibari ile meclis kararı iptal edilerek şoför esnafı-nın yükü hafifledi. Davalar neti-cesinde Muğla Büyükşehir Bele-diyesi, 10 bin şoför esnafına, 700 milyon lira iade yapmak zorun-da kaldı. Davaların kazanılmasıy-la birlikte, bundan sonra Muğla genelinde tüm şoför esnafı, Ula-şım Koordinasyon Merkezi'ne (UKOME) yazacağı talep dilek-çesi ile geçmişe ilişkin tüm öde-melerini geri alabilecek.



İSTANBUL'DAKİ KONGREDE ÖDÜL ALDIĞI ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan projenin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 2016'da organize edilen Transit Ulaşım Kongresi'nde nasıl birincilik ödülü aldığı ise akıllarda soru işaretine yol açtı. Muğla Büyükşehir Belediye'sinin Ulaşımda Dönüşüm projesi kapsamında 2015 yılından bu yana il genelinde faaliyet gösteren S-BB-TM plakalı dolmuşlardan aldığı ücretlerin yasaya aykırı olmasına rağmen "Ulaşımda Dönüşüm" projesi birincilik ödülünü aldığı ortaya çıktı.

Ferdi YAVUZ