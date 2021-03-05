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Haberler Muğla “Ilk günden sınıfta kaldık!”

“Ilk günden sınıfta kaldık!”

“Ilk günden sınıfta kaldık!”

5.3.2021

BODRUM Ticaret Odası (BODTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Serdar Kocadon yeni normalleşme süreci ile birlikte işletmelerde yığılma olduğunu söyledi.

Kocadon, "Yeme-içme sektörünün belli kurallar çerçevesinde açılması kararına tabii ki çok sevindik. Ancak hemen söylüyorum ki; bu konuda sınıfta kaldık, çünkü kurallara yine uymadık. Üyelerimizi ikaz etmek istiyorum: Muğla riskli bölge olarak turuncuda ve her an kırmızıya dönebilir ve yine kapanma sürecine geçilebiliriz" dedi.

ADEM ÜLKER

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