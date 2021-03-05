“Ilk günden sınıfta kaldık!”

BODRUM Ticaret Odası (BODTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Serdar Kocadon yeni normalleşme süreci ile birlikte işletmelerde yığılma olduğunu söyledi.
Kocadon, "Yeme-içme sektörünün belli kurallar çerçevesinde açılması kararına tabii ki çok sevindik. Ancak hemen söylüyorum ki; bu konuda sınıfta kaldık, çünkü kurallara yine uymadık. Üyelerimizi ikaz etmek istiyorum: Muğla riskli bölge olarak turuncuda ve her an kırmızıya dönebilir ve yine kapanma sürecine geçilebiliriz" dedi.
■ ADEM ÜLKER
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