Katil koca polis peşinde iken intihar etti

İstanbul Başakşehir'de önceki gece tartıştığı eşini öldüren zanlı, Ankara'da polisten kaçtığı sırada otomobilindeki silahla yaşamına son verdi. Alınan bilgiye göre, dün gece eşi Nebahat K.'yi (46) silahla öldüren emekli Başçavuş Emrullah K.'nin (48) sabah saatlerinde başkente geldiği belirlendi. Zanlıyı yakalamak için çalışma başlatan Ankara Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin otomobilinin Kazım Karabekir Caddesi'nde olduğunu tespit etti. Zanlı ile polis ekipleri arasında yaklaşık 10 dakika süren kovalamaca başladı. İstanbul yolu Çiftlik Kavşağı'na gelen Emrullah K., burada aracındaki silahla intihar etti.

10 DAKİKA BOYUNCA KAÇTI

Zanlının cesedi, Keçiören Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Emrullah K. İstanbul Başakşehir 1. Kısım Mahallesi 4. Etap'taki sitenin bahçesinde eşi Nebahat K.'yı silahla başından yaralamış, talihsiz kadın olay yerinde hayatını kaybetmişti.