Kayıp kisinin cesedi denizde bulundu

İZMİR'İN Urla ilçesinde denizde kaybolan kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığı, dün Hekim Adası'nın batısında kendi etrafında dönen özel fiber tekneden 2 kişinin karaya çıktığı, denizde yüzen bir kişinin sağ olarak bota alındığı bilgisini paylaştı. Kurtarılanların 4 kişi olduklarını belirtmeleri üzerine başlatılan arama çalışması sonucu kaybolan kişinin cansız bedenine ulaşıldığı ifade edildi. Çağlar Demir'e (33) ait olduğu belirlenen cansız beden, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.